Le festival Musilac de retour à Aix-les-Bains en 2023

"On ne sera peut-être pas là en 2023" nous disait mi-juillet Rémi Perrier, cofondateur de Musilac, après une édition 2022 moins bonne que prévue. 80.000 billets vendus au bout de cinq jours de festival sur les 100.000 espérés, et un déficit d'un million d'euros selon les organisateurs . Quelques mois plus tard, ce samedi, ils semblent avoir retrouvé le sourire : ils viennent d'annoncer que Musilac ferait bien son retour en 2023 sur l'Esplanade du lac à Aix-les-Bains.

200.000 euros de la Région

"C'est une excellente nouvelle", explique Rémi Perrier, co-organisateur de Musilac, qui aura donc lieu du mercredi 5 au samedi 8 juillet 2023. "On a poussé un cri d'alarme, et la première institution qui s'est mobilisée, c'est la Région", poursuit-il. "Elle considère qu'on ne peut pas laisser mourir un projet comme celui-là." La contribution de la Région Auvergne Rhône-Alpes a été multipliée par quatre, pour atteindre 200.000 euros.

"A aucun moment il ne s'agit d'aller boucher un trou avec de l'argent public", confie Rémi Perrier. "Mais avec cette contribution, on a un peu plus les reins solides pour continuer." Les festivaliers, eux aussi, s'étaient mobilisés pour que le festival ne disparaisse pas. En plus des messages de soutien, certains avaient aussi lancé une pétition sur internet "Pour que Musilac survive."

Quatre jours de festival eu lieu de cinq

En ce qui concerne l'organisation de l'événement, pas de grand changement pour cette édition. Le festival aura lieu sur quatre jours et non plus cinq comme l'an dernier. On retrouvera les deux scènes principales, et une autre consacrée comme l'an dernier aux groupes de la région. "On a eu un vrai coup de cœur avec ce tremplin régional, 300 candidatures et 10 artistes locaux sur les cinq jours", confie Rémi Perrier. "Donc l'idée c'est de faire pareil et même d'en accueillir plus."

Concernant la programmation, il faudra patienter jusqu'au 29 novembre pour avoir les noms des premiers artistes qui se produiront lors de cette édition 2023.

