Le festival Reggae Sun Ska 2021 annulé

Dans un communiqué publié ce jeudi 5 mai, les organisateurs du Reggae Sun Ska annoncent l'annulation de l'édition 2021 dans le Médoc entre le 6 et 8 août, comme c'était le cas déjà l'année dernière, avec la crise sanitaire du coronavirus.

"Nous rêvions juste de liberté..." écrivent-ils, mais après les annonces présidentielles et les mois de travail, et à 3 mois du RV, il y a trop d'incertitudes pour se lancer dans l'organisation de l'édition 2021. "Nous ne savons pas si nous auront le droit de vous accueillir debout avec un accès au bar et à la restauration et à une aire de repos pour camper. Nous ne savons pas s'il faudra le vaccin, des tests PCR de moins de 48h, des masques ? Et nous ne savons pas de quelles aides on voudra bien nous accorder pour financer tous ces dispositifs et coût supplémentaires".

"En revanche, il y aura bien un été Sunska, des occasions de se retrouver en petit comité avec les jeudis du sunska et la tournée des plages du Sunska", promettent les organisateurs. Toutes les infos sur Sunska.

Pour ceux qui avaient des billets et qui voudraient se faire rembourser, il faut en faire la demande avant le 15 juin.