Le feu d'artifice clôture les Fêtes de la Madeleine de Mont-de-Marsan

Elles avaient une saveur particulière. Les Fêtes de la Madeleine de Mont-de-Marsan se sont clôturées ce dimanche 24 juillet 2022 avec l'habituel feu d'artifice tiré depuis les arènes du Plumaçon. "Il était génial, magnifique, c'est toujours un beau moment, c'est l'été, c'est le soleil", lâche une montoise. Un feu d'artifice qui a fait l'unanimité, salué par de long applaudissements, qui symbolise la fin de cinq jours de fêtes pour les festayres.

Ecoutez à quoi va ressembler la journée de lundi pour les festayres montois Copier

"C'était fidèle à ce à quoi je m'attendais, je ne les avais pas faîtes depuis six ans les fêtes. C'était très bien", explique Max. "La Madeleine c'était cinq jours de folie !", rajoute une autre festayre. "Cinq jours après deux années sans rien. On a tout lâché tout en étant dans le contrôle, il n'y a pas eu de débordements." Maintenant il y a ceux qui vont retourner travailler, et ceux qui se dirigent vers les Fêtes de Bayonne.