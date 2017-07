Le feu d'artifice du 14 juillet 2017 aura bien lieu à Tours, mais avec une sécurité renforcée

La Préfecture d'Indre-et-Loire et la municipale de Tours ont finalisé, mardi, l'organisation du feu d'artifice du 14 juillet. Il se déroulera au même endroit que d'habitude, sur les bords de Loire, près du pont Wilson, mais avec des mesures de sécurité renforcées.

Le feu d'artifice de Tours tiré depuis l'Ile Simon attire, chaque année, 40 à 50 000 spectateurs sur les bords de Loire et sur le pont Wilson. Un an après l'attentat qui a fait 86 morts et 456 blessés à Nice, la Préfecture d'Indre-et-Loire et la municipalité de Tours se sont interrogées sur le fait de maintenir, ou non, l'organisation de cette manifestation très populaire. Après plusieurs réunions de concertation, un accord a été trouvé mardi 11 juillet.

Accès restreint au pont Wilson, et installation de barrages pour fouiller tous les spectateurs avant leur arrivée sur les bords de Loire

La préfecture d'Indre-et-Loire a publié mardi 11 juillet après-midi un communiqué pour détailler les principaux points :