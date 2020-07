Le feu d'artifice du 14 juillet à Luchon a finalement été annulé

Le feu d'artifice de Luchon a finalement été annulé ce mardi soir à cause du mauvais temps. La ville a expliqué que "la couverture nuageuse et la visibilité sur le plateau ne permettait que le feu soit tiré". C'était le seul feu d'artifice de Haute-Garonne maintenu pour le 14 juillet. Il semble qu'il sera reporté le 22 août.

Capture d'écran de la page Facebook Luchon la ville

Cette année à cause du coronavirus et du protocole sanitaire quasiment tous les feux d'artifice avaient été annulés dans la région, notamment à Rodez, Albi et Toulouse. En revanche, en Midi-Pyrénées, trois feux étaient tout de même maintenus. Dans le Lot, à Carjac et à Labastide-Murat. Et il devait avoir lieu en Haute-Garonne, à Luchon. L'astuce c'était que le feu soit tiré à 1.800 mètres d'altitude depuis le plateau de la station de Luchon Superbagnères pour qu'il soit visible aux alentours, sans créer d'attroupement. Il est finalement reporté au 22 août à la suite d'une mauvaise météo.