Montpellier, France

Le feu d'artifice du 14 juillet sera tiré ce samedi à 23 h au domaine de Grammont près du Zénith à Montpellier. Huit artificiers sont a l'oeuvre durant trois jours pour le préparer .

Il sera composé de 141 tableaux, 20 minutes de spectacle : _"on doit avoir plus de 2000 bombes qui font les plus gros effets , plus les chandelles et les compacts qui peuvent tirer chacun une trentaine de projectiles donc on peut dire que le feu de Montpellier c'est du lourd"_explique Nina Pire l'un des artificiers.

Chaque artifice est relié par un fil électrique à la table de tir. Les bombes les plus grosses montent a 200 mètres et forment des coupoles de 200 mètres de large dans le ciel. Elles sont positionnées à 200 mètres du public, la sécurité c'est la priorité pour Jean-Louis Marsault artificier : "on est sur un sol très sec, on sait qu'il y aura certainement de petits départs de feu donc avec les pompiers nous allons être très vigilant et beaucoup arroser".

Le feu sera visible de toute la ville et des communes alentours. Ceux qui seront aux premières loges auront droit a un spectacle grandiose et notamment un bouquet final "Champagne!".

Reportage sur les préparatifs du feu d'artifice Copier

Jean-Louis Marsault artificier Copier

Cérémonie au Peyrou et bal des pompiers au Zénith

La cérémonie et le défilé début à partir 17 h 30 dans les jardins du Peyrou (prise d'armes, revue des troupes , remise de décorations, la fanfare des sapeurs pompiers de l’Hérault jouera la Marseillaise. Deux mirages passeront au dessus de la place du Peyrou.

A 19 h 30 débutera le bal des pompiers sur le parking du Zénith. Il reprendra à 23 h 30 après le feu d'artifice.

Des navettes gratuites sont mises en place entre la place de France à Odysseum et Grammont de 19 h à 1 h 20 du matin. Départ toutes les 5 à 10 minutes.

Programme complet et plan de circulation sur www.montpellier.fr