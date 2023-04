Le feu jaune pour piétons expérimenté à Nice

Après le feu orange pour les voitures, voici le feu jaune pour les piétons. Selon un arrêté publié au journal officiel , l'expérimentation sera menée dans 7 villes à travers la France : Nice, Toulouse, Nantes, Metz, Nancy, Versailles et Strasbourg.

Le principe est le même que pour les véhicules : le feu devient jaune pour prévenir les piétons que le voyant va passer au rouge et qu'il ne faut plus s'engager sur la chaussée pour traverser. À Nice, vous pourrez tester ce feu jaune aux croisements des rues Barla et Bavastro, ainsi qu'entre le boulevard général Louis Delfino et la rue Auguste Gal.

Selon l'arrêté, l'objectif est d'améliorer la sécurité des piétons. L'expérimentation doit durer deux ans, on ne connaît pas encore la date de mise en place du dispositif.