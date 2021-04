Le filet échoué au large de l’Île de Ré la semaine dernière a été en partie récupéré

Sur les 5 kilomètres de filet échoué, 3,5 kilomètres ont été repêchés et ramenés à terre par les écogardes de la Communauté de Commune de l’Île de Ré et les équipes de l'Association des Étangs et Marais de l’Île de Ré (Aema).

Le filet échoué au large de la commune de Loix sur l’Île de Ré la semaine dernière a été en partie récupéré ! Sur les 5 km de filet, 3,5 km ont été repêchés et ramenés sur terre par les écogardes de la Communauté de Commune de l’Île de Ré et les équipes de l'association des Étangs et Marais de l’Île de Ré (Aema). Il reste encore 1,5 kilomètre de filet au large qui ne pourra pas être récupéré avant le 27 avril, prochain grand coefficient de marée. 1,5 kilomètre de filet qui potentiellement pêche encore.

Suite des opérations fin avril. Et Lionel Quillet, maire de Loix et président de la CDC de l’Île de Ré va demander une réunion début mai avec le préfet et les acteurs de la pêche et des affaires maritimes pour revoir les procédures et systèmes d'alerte en cas d'accident comme celui ci.