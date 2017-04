Le FISE de Montpellier fête ses 20 ans

La 20ème édition du festival international des sports extrêmes se tiendra à Montpellier (Hérault) du 24 au 28 mai prochain. Près de 600 000 spectateurs et 2000 compétiteurs sont attendus ainsi que de nombreuses nouveautés.

Le FISE (Festival International des Sports Extrêmes) est né à Palavas-les-Flots (Hérault) il y a 20 ans. Il se déroule sur les rives du Lez à Montpellier depuis 2007 après quelques années à Grammont.

C'est le 3ème plus gros événement sportif en France après le Tour de France et le Vendée Globe.

Près de 600 000 spectateurs et près de 2000 compétiteurs sont attendus dans des disciplines spectaculaires comme le roller, le BMX, le VTT, le skateboard ou le wakeboard.

Il y a 20 ans nos disciplines faisaient peur, on a vu débarquer des riders tatoués, percés , aujourd'hui elles sont de plus en plus médiatisées ( Hervé-André Benoit créateur et directeur du FISE)