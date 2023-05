Le FISE se prépare avec les JO 2024 en ligne de mire

La 26ème édition du Festival International des sports extrêmes de Montpellier se déroule comme toujours pendant le pont de l'Ascension, du 17 au 21 mai cette année, sur les rives du lez à Montpellier.

5 jours, 14 disciplines, 70 compétitions, 1800 riders, entre 500 000 et 600 000 spectateurs attendus.

ⓘ Publicité

Trottinette, BMX, Roller mais aussi Skateboard, Breakdance et Parkour.

Un événement sportif gratuit, retransmis cette année sur la télé l'Equipe en France et ainsi que par 50 diffuseurs dans le monde dont Eurosport.

Ce sera l'occasion de voir trois disciplines, breakdance, skateboard et BMX freestyle Park, présentes aux Jeux Olympiques de 2024, le FISE étant qualificatif pour le Breakdance et le BMX.

loading

Un événement gratuit qui bénéficie de subventions de la Métropole de Montpellier, 750 000 euros, et de la Région à hauteur de 335 000 euros pour un budget global d'1,5 millions d'euros. Mais pour Kamel Chibli, conseiller régional chargé des sports, "c'est un événement important qui sera retransmis dans les médias du monde entier grâce aux disciplines des JO. Cela représente des retombées économiques. on est sur du fois 10. Et quand vous arrivez à donner autant de bonheur à 600 000 jeunes, c'est un investissement intelligent".

loading