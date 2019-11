Le fléau des punaises de lit à Marseille, des citoyens en appellent à l'Agence Régionale de Santé

Les punaises de lit sont devenues un véritable fléau à Marseille. 17 associations, syndicats et collectifs citoyens se sont réunis en un "Intercollectifs" et en appellent désormais à l'Agence Régionale de Santé. Une mobilisation est prévue ce lundi.

De plus en plus présentes dans les habitations, cinémas ou salles de spectacle, les punaises de lit causent des démangeaisons et des allergies avec leurs piqûres.

Après certaines écoles, des services d'hôpitaux, des résidences étudiantes, la prison des Baumettes et de très nombreux logements dans toute la ville, les punaises de lit ont même infesté la Bibliothèque de l'Alcazar sur le Cours Belsunce. La bibliothèque totalement fermée dès le 3 octobre pendant plus de deux semaines, est aujourd'hui partiellement rouverte, seuls le 3e étage et le secteur jeunesse du rez de chaussée restent eux inaccessibles. Les chiens détecteurs doivent repasser le 15 novembre pour vérifier l'absence de punaises de lit dans ces salles. Entre 10 et 15000 livres ont du être traités sous tentes chauffantes.

Ce fléau doit être traité comme un problème de santé publique" - Katia Yakoubi, membre du collectif Cabucelle et co fondatrice de "l'Intercollectifs"

Face à ce phénomène qui gagne toute la ville de Marseille, et qui n'a rien à voir avec le manque d'hygiène, l'Inter collectifs exige de l'ARS, L'Agence Régionale de Santé , qu'il soit traité comme un problème de santé publique: "Excusez moi mais _quand on parle de dépression, d'insomnie parce que les punaises de lit elles attaquent le soir, c'est quoi? c'est pas de la santé ça?_" s'exclame Katia Yakoubi, membre du collectif Cabucelle et co fondatrice de "l'Intercollectifs". Mais pour être reconnu comme un problème de santé publique, il faut répondre à des critères bien précis, comme notamment la transmission de maladie par les punaises de lit. Là encore, l’intercollectifs est déterminé " on a un dossier en béton, il y a des chercheurs ici à Marseille qui sont sûrs à 90% que les punaises de lit transmettent une bactérie, qui peut provoquer des difficultés cardiaques! il y a une urgence là!". L'intercollectifs appelle à la mobilisation ce lundi à partir de 10 heures devant l'ARS, dans le 3e arrondissement.