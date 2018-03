Annecy, France

Le fonds Air-bois s'étend. Créé pour lutter contre la pollution dans la vallée de l'Arve (dans le cadre du Plan de Protection de l'Atmosphère de 2012), il est désormais accessible aux habitants des 34 communes du Grand Annecy. Il s'agit d'une prime de 1000 € pour inciter les particuliers à changer leur installation de chauffage au bois obsolète et non performante. Cette mesure s'inscrit dans le Plan local pour la qualité de l’air (PLQA) de l'agglomération annécienne.

Avec ce dispositif et un budget de 3 millions d'euros (dont une participation financière de l’Ademe* et du Département de plus d’un million d’euros chacun), le Grand Annecy espère obtenir d'ici cinq ans le remplacement d'au moins trois mille anciens chauffages au bois devenus trop polluants. L'objectif est de lutter contre l'émission de particules fines (type PM10 et PM2,5) néfastes pour la santé notamment en période de pic de pollution.

Qui peut en bénéficier ?

Cette prime de 1000 € s’adresse aux particuliers, résidant dans l’une des 34 communes de l’agglomération du Grand Annecy. Le logement concerné doit être une résidence principale achevée depuis plus de 2 ans. Le renouvellement concerne les installations de chauffage individuel au bois antérieur à 2002 (insert, poêle, cuisinière ou chaudière bois…) et toutes les cheminées à foyer ouvert. Cette prime est cumulable avec le crédit d’impôt pour la transition énergétique et l’éco-prêt à taux zéro. Les ménages les plus modestes, éligibles aux aides de l’Anah (Agence nationale de l’habitat) pourront bénéficier d’une aide complémentaire de 1000 €.

Quel matériel faut-il choisir ?

Il faut remplacer son appareil de chauffage individuel au bois par du matériel neuf labellisé "flamme verte 7 étoiles" ou équivalent. L’installation doit être faite par un professionnel qualifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement), Qualibat ou Qualibois.

Comment procéder ?

Avant l’achat d’un nouvel appareil et pour toute demande d’information sur cette prime, il faut contacter l’ASDER (Association Savoyarde pour le Développement des Energies Renouvelables). C’est elle qui est en charge de l’instruction des dossiers de demande d’aide. Elle pourra également apporter aux personnes intéressées des conseils avisés, gratuits et personnalisés, à la fois techniques et financiers.

Le dossier de demande de "prime fonds Air-bois » est téléchargeable sur www.grandannecy.fr, ou à retirer :

- au siège du Grand Annecy, 46 avenue des îles à Annecy Tél. : 04 50 63 48 48

ou dans l’un des 3 relais territoriaux :

- à Alby-sur-Chéran – 363, allée du collège – Tél. : 04 50 68 11 99

- à Fillière – 300 rue des Fleuries, Thorens-Glières – Tél. : 04 50 22 43 80

- à Saint-Jorioz – 225 route de Sales – Tél. : 04 50 68 54 43

Attention : la commande et la réalisation des travaux doivent être faites après la validation du dossier de demande d’aide.

Pour tout renseignement

ASDER : 04 79 85 88 50 (Permanences téléphoniques, du lundi au vendredi : 9h-12 h et 14h-17h, sauf le jeudi matin) ou fonds-air-bois@asder.asso.fr (asder.asso.fr)

*Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie