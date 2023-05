"Le foot, c'est des émotions" : ce supporter de l'OGC Nice emmène 14 enfants voir le match à Montpellier

C'est une belle histoire en rouge et noir ! Iclo, c'est le nom de Loïc, supporter de l'OGC Nice sur les réseaux sociaux. Ce samedi, il va à Montpellier avec 14 enfants pour voir le match de football du Gym en 37ème journée de Ligue 1. Une opération organisée avec le foyer de l'enfance de Nice, financée grâce à son défit fou : en 2022, avec sa compagne, il a marché de Nice, au Stade de France à Paris.

"Des moments intenses, mais simples, que certains enfants n'ont pas l'habitude de vivre"

"Le football c’est des émotions, quand on va au Stade. J'ai le souvenir, enfant, d'avoir des étoiles dans les yeux, rien qu'en voyant la pelouse. Ce sont des moments intenses, mais simples, que certains enfants n'ont pas l'habitude de vivre," explique Iclo.

L'an dernier avec Cindy, ils ont marché 850 km en 20 jours, pour assister à la finale de la Coupe de France entre Nantes et Nice, au Stade de France à Saint-Denis. Ce défi fou leur a permis de récolter 3.150 euros. Il a donc voulu faire partager cette passion : "cela nous tenait à cœur de pouvoir les sortir de leur quotidien qui n'est pas toujours drôle. Quand on a organisé cette levée de fond, on voulait en faire profiter des enfants. Pour la plupart, ils n'ont pas mis un pied en dehors de Nice."

Et quand on lui demande s'il pense déjà à son prochain défi, il sourit : "pas tout de suite non. Il faut arrêter les conneries!"