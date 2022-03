Le footballeur Haris Belkebla offre un maillot dédicacé pour les enfants de l'hôpital de Brest

Il est arrivé très en retard mais avec un joli cadeau pour les enfants hospitalisés dans le service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital Morvan à Brest. Si la rencontre physique n'a pas été possible en raison du contexte sanitaire, Haris Belkebla a pris le temps de signer une quinzaine d'autographes pour les petits patients qui en avaient fait la demande. Le joueur professionnel du Stade Brestois 29 a surtout dédicacé son maillot, avant de le remettre à Florence Saint-Cas, la directrice d'Innoveo.

Ça fait aussi partie de notre métier de rendre heureux les enfants hospitalisés

Les besoins sont nombreux dans le service

"C'est sympa de savoir qu'on pense à nous", a réagit la directrice du fonds de dotation du CHRU. Le maillot sera prochainement vendu aux enchères. La somme récoltée servira à améliorer le quotidien des enfants hospitalisés dans ce service de chirurgie pour enfants, qui attire moins de donateurs que l'oncologie pédiatrique.

"Nous avons besoin de financer des projets, comme le renouvellement de notre salle de jeux, la décoration, ou l'organisation d'ateliers de musicothérapie ou de yoga. Il faut qu'on donne de la vie pour avoir un bon traitement thérapeutique", explique Christelle Hénaff, la cadre de santé de ce service de 50 lits.

Une initiative lancée par Neysa Le Poulpe

La rencontre a été filmée par l'équipe de l'influenceur et comédien parisien (mais fan de l'OM) Neysa Le Poulpe. De son vrai nom Moussa Sangaré, c'est lui qui a eu l'idée d'organiser un challenge avec des footballeurs, afin d'offrir des lots au profit des hôpitaux, des associations et des personnes dans le besoin. Haris Belkebla est le premier footballeur à avoir répondu présent. "Je suis aussi éducateur dans un quartier, explique Moussa Sangaré. Et je me suis dit que c'était important de pouvoir donner un peu de la force qu'on a sur les réseaux sociaux. On espère qu'ils pourront acheter du beau matériel pour soigner nos enfants".