Saint-Étienne, France

Il y a encore peu de temps payer son ticket de stationnement n'était pas un réflexe pour tous les Stéphanois. Mais depuis que le forfait post-stationnement a été mis en place, les choses ont changé. De 17 euros la sanction est passée à 40 euros, 29 euros si le "FPS" est réglé dans les 72 heures.

« Plus question de tricher, 40 euros c’est beaucoup d’argent – Steven, un étudiant stéphanois

Steven habite dans le centre-ville, il confesse qu'avant il "ne payait pas toujours, pour stationner parce que 17 euros ça va encore". Mais depuis le début de l'année, le jeune étudiant en droit confie qu'il "n'est plus question de tricher, 40 euros c'est beaucoup d'argent, pour moi c'est deus semaines de courses". Dominique lui travaille dans le centre-ville de Saint-Étienne. Cet artisan a décidé de prendre un abonnement de stationnement au début de l'année parce qu "avant si je me faisais prendre une ou deux fois dans le mois ce n'était pas bien grave, mais avec les nouveaux tarifs ce n'est plus possible" confie-t-il.

Le forfait post-stationnement a aussi permis de réduire le nombre de voitures ventouses

Pour Charles Dallara élu chargé des questions de stationnement, c’est une petite victoire. « On aura des chiffres dans quelques jours, mais les échos que j'ai du terrain, depuis le 1er janvier, c'est qu'il y a plus de personnes qui paient leur stationnement » se félicite-t-il. Sur la question des voitures « ventouses », celles qui restent stationné indéfiniment dans les rues du centre-ville, là aussi le bilan est positif. L’élu affirme qu’au Crêt de Roc par exemple, le "FPS" a permis de libérer un tiers des places de stationnement.