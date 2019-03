PHOTOS - Les travaux débutent au fort de Brescou

Agde, France

D'importants travaux sont enfin réalisés au fort de Brescou, situé à un peu plus d’un kilomètre de la côte au large d'Agde dans l'Hérault. Ce site de 5.000 mètres carrés au sol, chargé d’histoire est dans un triste état. Abandonné depuis un demi-siècle faute de financement, les dégâts se sont accentués depuis l'automne dernier. Le fort, construit sur la partie immergée d’un ancien volcan sous-marin, est fortement exposé aux vents. Si l’intérieur du fort peut attendre, c’est surtout l’extérieur qui est le plus exposé aux rafales et à la houle. Les conditions météorologiques sont essentielles pour l'avancée des travaux qui peuvent durer jusqu'à 10 ans.

Ce chantier débute ce jour, alors que ce week-end, une bonne nouvelle a été annoncée à la ville d'Agde. Leur fort emblématique fait partie de la liste des 18 premiers monuments sélectionnés pour la deuxième saison du Loto du patrimoine. Cette liste a été dévoilée par l'animateur Stéphane Bern.

Le fort de Brescou est situé sur la seule île de la côte d’Occitanie

La structure du Fort de Brescou, fragilisée en front de mer peut entraîner des effondrements. Les roches attaquées par l’érosion s’écroulent. Les remblais s’évacuent par des trous formés sur le socle rocheux. Des travaux gérés par la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée ont déjà été réalisés au niveau du bastion Saint-Antoine, à proximité du phare, suite à l’effondrement de murs.

"Le fort est dans une situation de péril avéré. Certaines pierres tombent. L'édifice est sérieusement menacé. Plus le temps passe et plus les dégradations deviennent exponentielles. Il était urgent d’intervenir." Hélène Caumil, ingénieure

"Nous ne pouvions plus le laisser se dégrader' dit Hélène Caumil, ingénieure, chargée de mission à la ville d'Agde Copier

Cet ancien repaire de pirate a été modernisé par Vauban qui a créé des fortifications en s'inspirant de l’Italie

L'objectif de ces travaux consiste à la mise en œuvre de mesures conservatoires d'urgence sur les deux bastions les plus exposés et donc les plus dégradés du fort, à savoir les bastions Sainte-Anne (exposé nord-est) et Saint-Antoine (exposé sud-est).

Ce site chargé d'histoire représente beaucoup pour les Agathois" dit Jean-Louis Guggisberg, président de l'association des amis du Forts de Brescou Copier

L'enveloppe de ces travaux est de 620.000 euros TTC avec une participation actée de l'État (DRAC) de 228.000 euros , ainsi qu'une subvention à confirmer de la région Occitanie pour un montant identique. Le reste du financement est supporté par la commune qui s'appuie en partie sur les fonds collectés auprès de divers mécènes (Fondation du patrimoine, particuliers, entreprises locales, banques, fondations...). Mais cette première enveloppe est bien insuffisante pour couvrir tous les frais. Dix à 16 millions d'euros seront nécessaires pour rénover la totalité du phare.

Un chantier colossal

Soixante mètres cubes de pierres et des tonnes de granulats seront nécessaires pour refaire la moitié d'un rempart. La durée de ce premier chantier est d'au moins huit mois, répartis entre mars et septembre 2019 puis au printemps 2020. Des matériaux ont été héliportés mardi dernier. Puis vendredi, les échafaudages ont été acheminés sur place. Une équipe de cinq maçons est mobilisée à temps plein pendant cette période.

"Il était urgent d’intervenir. Cela fait mal au cœur de le voir dans cet état" dit Jean-Louis Guggisberg, président de l'association des amis du Fort de Brescou Copier

Il faudra des années pour tout rénover

Les travaux, attendus depuis des décennies ont tardé en raison des finances. "C'est un chantier très compliqué, explique Hélène Caumil. Nous sommes dans un environnement marin protégée. Ce site insulaire, est classé aux monuments historiques. Il faut un outillage et des matériaux très particuliers."

Les ouvriers sont tributaires du temps. Les intempéries peuvent retarder l'avancée du chantier. L’accès en pleine mer complique aussi les interventions. Les zones de stockage sont limitées à 300 mètres carrés. La structure du fort est fragile. Il est impossible de stocker tous les matériaux

Depuis 2012, l’association des amis du fort de Brescou est très active pour la sauvegarde de ce site

Un ouvrage a été réalisé sur le fort pour récolter des fonds.Jean-Louis Guggisberg, président de l'association des amis du Forts de Brescou Copier

La ville d'Agde, propriétaire des lieux depuis 2009, recherche des financements pour mener à terme ce chantier colossal. Une demande de fonds européens est envisagée en complément des subventions institutionnelles. Un dossier devrait être envoyé à la mission du patrimoine de TF1, soutenue par Jean-Pierre Pernaut, en complément du Loto du patrimoine de Stéphane Bern. La ville n'a pas l'intention de rouvrir le site, tant que le chantier ne sera pas achevé. Les plaisanciers ont aussi interdiction e s’approcher du bord.

Les travaux devraient durer entrecinq et 10 ans.

Vue aérienne du Fort Brescou / Laurent Uroz - Mairie Agde

Des matériaux ont été stockés au Fort de Brescou - Mairie Agde

Montage des échafaudages au Fort de Brescou - Mairie d'Agde

Dégradation du phare de fort BRESCOU © Radio France - Mairie d'Agde

Dégradation du bastion Saint-Antoine au Fort Brescou - Mairie d'Agde

Dégradation à l'intérieur du site de Fort Brescou - Mairie d'Agde