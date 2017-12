Patrimoine de Belfort : le fort du Salbert fait peau neuve

Parmi la vingtaine de forts présents dans le nord Franche-Comté, celui du Salbert dans le Territoire de Belfort a fait peau neuve. Il a été inauguré ce jeudi suite aux travaux entamés en septembre. Une nouvelle ère va s'ouvrir au sommet de la colline qui domine la trouée de Belfort.

Le fort Lefebvre du nom d’un maréchal de l’Empire avait été l’un des premiers à être construit. Il vient de subir un sérieux nettoyage : arbres coupées, salles nettoyées, trous au sol bouchés, le système de ventilation qui avait été jeté au sol par des casseurs a été retiré.

Protéger les forts du vandalisme

C'est le problème des forts : ils sont exposés au vandalisme. « Les salles ont été vandalisées. On a sorti dix à douze tonnes de ferrailles sans compter les gravats. Si les gens se contentaient de visiter, ce ne serait pas gênant. Aujourd’hui, notre fort est sécurisé. Les accès qui avaient été ouverts ont été fermés par les services techniques de la ville » explique Hubert Schmaltz, président de l'association Atome qui assure la rénovation et l'entretien du fort du Salbert.

Les forts protégeaient la frontière Est de nouvelles invasions

Historiquement, les forts datent de l'après-guerre franco prussienne de 1870. Suite à la défaite de l’Empire et la perte de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine, l’armée française décident d’ériger des fortifications tout au long de la frontière Est pour empêcher de nouvelles invasions. « Ces forts étaient distants d’une quinzaine de kilomètres l’un de l’autre. Comme les portées des canons à l’époque étaient de 9 kilomètres, on pouvait croiser le feu d’un fort à l’autre et neutraliser tout ce qui passaient entre les forts. Cela permettait de stopper l’armée adverse et de préparer nos troupes à une contre-attaque » explique Patrick Baudier, président de l'association du Fort du Mont Bart à Bavans qui faisait partie de cette ceinture fortifiée.

Le rôle capital des associations

Ce n'est qu'après la Seconde Guerre Mondiale que l'armée a revendu les forts aux communes pour la plupart. Les municipalités ont ensuite confié la gestion et l'entretien de ces fortifications à des associations. Un entretien qui peut aussi être assuré par des animaux, des troupeaux de chèvres, moutons, lamas comme à Bessoncourt ou encore Meroux. C'est ce qu'on appelle le désherbage écologique. C'est toujours ça que les bénévoles des associations n'ont plus à faire car ils sont malheureusement de moins en moins nombreux et les subventions baissent depuis plusieurs années. « On commence à fatiguer. Chez nous, cela va de 60 à 83 ans. C’est le plus ancien qui passe la débroussailleuse. On essaie d’intéresser les jeunes en allant dans les écoles. Le manque de bénévoles n’est pas propre à la fortification. On vieillit, c'est tout et nous avons besoin de relèves » confie Patrick Baudier. Le président de l’association du fort du Mont Bart garde un souvenir mémorable sur la colline de Bavans : un pique-nique entre collégiens français et allemands à l’endroit ou leurs arrières grands-parents s’étaient battus. Le symbole était fort…

Les forts transformés en lieux de vie

Au fil des années, les forts sont devenus des lieux d'animation pour des activités sportives ou encore des événements culturels. Après avoir fait peau neuve, le fort du Salbert s'apprête à accueillir de nombreux événements. A commencer par une rencontre d'air soft ce dimanche : ce jeu entre équipes qui utilise des répliques d'armes à feu propulsant des petites billes en plastique. Le salon des artisans d'art pourrait aussi s'y tenir l'an prochain.

L'association Atome qui compte 35 adhérents assure aussi l'entretien d'un autre fort en contre bas du Salbert, celui de l'Otan ou un musée dédié au matériel de l'armée de l'air devrait voir le jour. Les touristes passionnés de fortifications vont s’en réjouir.

Le fort du Mont Bart lui organise des concerts, accueille pièces de théâtre. Des événements tout aussi festif se déroulent également dans les autres forts du nord Franche-Comté : les forts du Mont Vaudois, Ordener, Dorsner, ...