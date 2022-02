Le Forum des mondes méditerranéens débute ce lundi à Marseille

Le Forum des mondes méditerranéens se tient ce lundi 7 et ce mardi 8 février au parc Chanot à Marseille. Voulu par Emmanuel Macron, il a pour objectif de "trouver des solutions concrètes pour les enjeux méditerranéens" indique Karim Amellal, ambassadeur et délégué interministériel à la Méditerranée. Mais ce Forum, qui reste avant tout un espace de discussion, ne devrait pas déboucher sur des décisions ou déclarations fracassantes.

Un Forum pour la société civile, pas un sommet pour Etats

Emmanuel Macron aurait dû se rendre à Marseille lors du Forum. Il en fera finalement l'ouverture à distance, autrement dit, en visio. Organisé à l'initiative du Président de la République, ce Forum n'est pourtant pas un espace de discussion entre Etats. Ce sont les acteurs de la société civile, associations, entreprises, ou encore universités, qui sont conviés à échanger sur les grands enjeux touchant les territoires méditerranéens : l'environnement, les risques climatiques, la mobilité, les migrations, l'économie, les ports, la culture...

Quel est le rôle des territoires méditerranéens comme les Alpes-Maritimes dans ce Forum?

Difficile, pour le délégué interministériel à la Méditerranée, d'évoquer l'impact local de ce Forum sur des territoires modestes à l'échelle méditerranéenne. Les Alpes-Maritimes ont-elles seulement un poids dans cette grande Méditerranée du futur? Oui, assure Karim Amellal. Les territoires, départements, villes, peuvent être représentés au Forum par des associations ou encore des acteurs culturels. A eux de porter les enjeux pressants à l'échelle de leur territoire et charge à ces acteurs de la société civile d'imaginer des projets, des solutions, pour répondre aux problématiques "qui sont semblables sur l'ensemble de la Méditerranée."

Un soutien financier des Etats ?

Trouver des solutions aux problèmes de la Méditerranée et y apaiser les tensions est un travail de longue haleine. Aucune déclaration fracassante ou décision d'envergure ne devrait être faite à la fin du Forum. Mais les projets les plus plébiscités seront soutenus, assure Karim Amellal. Si l'on compte plus de 1.300 inscrits à ce Forum, la pandémie complique la venue de représentants de certains pays dont les frontières sont fermées à cause du coronavirus.