Le forum philo "le Monde" Le Mans se penche sur la question de l'identité

Le Mans, France

Cette année pour la 31ème édition du Forum Philo Le Monde Le Mans, le thème c'est : "l'identité, pour quoi faire ?"

Une question qui fait penser à un sujet du bac.

"Chaque année, c'est un peu le concept du forum" nous dit Jean Birnbaum, l'organisateur. "On prend une notion qui peut être un sujet du bac et on en débat pendant trois jours. On la creuse en prenant le temps de réfléchir avec des intellectuels, des artistes et le public. On essaye aussi de coller à l'actualité. Ce sont d'ailleurs des lycéens et des étudiants qui suggèrent le thème du forum. Aujourd'hui, la question de l'identité est périlleuse et elle est de plus en plus utilisé à des fins polémiques. On ne peut pas se passer de la question de l'identité et elle se pose à chacun de nous à chaque instant à à chaque époque de notre vie. Qui suis-je quand j'ai quinze ans et quand j'en ai cinquante".

C'est à la fois un forum élitiste et qui se veut accessible au plus grand nombre.

"Une vingtaine d'intervenants seront présents sur ces trois jours" poursuit Jean Birnbaum. "Nous aurons la cinéaste Rebecca Zlotowski pour la projection de son dernier film "une fille facile". On aura plusieurs lectures et la présence du philosophe Achille Mbembe, qui est mondialement connu. Et puis la conclusion sera faite par Alain Finkielkraut."

L'accès à toutes les conférence est entièrement gratuit.

Le forum, c'est de ce vendredi à dimanche, au palais des congrès du Mans de 9h30 à 18h00.