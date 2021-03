Le Forum, salle de spectacles de Charleville-Mézières, est occupé

Le Forum, salle de spectacles et de concerts de Charleville-Mézières, est occupé depuis ce mercredi 24 mars 2021. Une vingtaine d'intermittents du spectacles, d'étudiants, d'enseignants, de personnels soignants, de professionnels de la restauration ont investi les lieux en début d'après-midi.

Dans un communiqué, les occupants souhaitent que ce "lieu central" permette d'"échanger sur la situation en cours et de rompre l'isolement" et affichent leur souhait de "transformer la société". Parmi les revendications énoncées : "spectacles, buvettes et danses en plein air", "une réforme en profondeur du système de santé pour des soins universellement gratuits", "l'instauration de 15 élèves par classe maximum", "le RSA dès 18 ans à 800 euros", la prolongation de l'année blanche pour les intermittents et... "des frites" !