L'office des seniors s'installe confortablement en plein cœur de Béziers

Robert Ménard, le maire de Béiziers, a inauguré l'office des seniors. Un espace très visible en plein centre-ville dédié aux plus de 60 ans.

C'était une promesse de campagne...Robert Ménard a inauguré en grande pompe l'office des seniors, devant une foule de personnes aux tempes grisonnantes. Un espace très aéré de 200m² à deux pas des Allées, en plein coeur de ville. Un lieu où l'on pourra tout savoir et tout trouver si l'on est sexagénaire ...et bien plus encore. Pour le maire, les personnes du 3ème âge sont une priorité et l'office des seniors un lieu essentiel , et pour cause :

A Béziers, plus de 20 000 personnes ont plus de 60 ans

Le maire de Béziers et l'adjointe à la solidarité et aux aînés © Radio France - Gaëlle Schüller

Caroline Deschamps, adjointe au maire de Béziers, déléguée à la solidarité et aux aînés, souhaite qu'au delà des services rendus (aide au dossier des retraites, animations sportives et culturelles, repas à domicile, etc...), ce lieu devienne le point de ralliement des plus âgés, actifs ou dépendants.

"L'office des seniors doit être un lieu de rencontres pour rompre cet isolement qui touche beaucoup plus de personnes qu'on ne croit"

Les locaux sont loués par la Ville 15 000€/an, les travaux -essentiellement assurés par les services techniques- ont coûté 100 000€. Pas de personnel supplémentaire : les salariés du CCAS ont été redéployés pour assurer l'accueil de l'office des seniors du lundi au vendredi.