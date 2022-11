Le foyer pour toxicomanes à Nice ne verra pas le jour

Un foyer pour toxicomanes, en face d'un jardin pour enfants, devait ouvrir ses portes d'ici la fin de l'automne au 6 boulevard Tzaréwitch à Nice. Les habitants du quartier du Parc Impérial sont montés au créneau pour dénoncer la création de ce local, redoutant de retrouver des seringues sur le trottoir. Plus de 150 riverains se sont mobilisés ce vendredi après-midi.

De son côté, la mairie de Nice, vent debout contre la création de ce local, a obtenu finalement gain de cause. Ce foyer ne verra pas le jour dans le quartier. Les acteurs porteurs de ce projet, l'Agence Régionale de Santé et le ministère de la Santé, réfléchissent désormais à un autre site, plus approprié, pour accueillir ces personnes fragiles.