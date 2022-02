Le Franc, disparu il y a 20 ans, se vend toujours

Des pièces de 5, 10 centimes ou encore la classique, celle de 10 francs, Bastien Mikolajczak en voit passer tous les jours dans sa boutique. " Parfois ce sont cinq, six clients qui viennent nous en déposer dans la même journée", explique l’expert numismate. Au Comptoir de la monnaie, non loin de la Grand Place à Lille, on lui dépose généralement dans de gros sacs de pièces. " C’est rare que ce ne soit qu’une ou deux pièces, habituellement ce sont des sachets, des bocaux, des boîtes qui ont été retrouvées après une succession, un déménagement, au fond d’un placard", énumère-t-il. Certaines sont restées cachées depuis 2002 au fond d'un tiroir, gardées comme un souvenir. Ensuite, il faut évidemment les trier car, en réalité, peu ont de la valeur. « Dans 95% des cas, ces pièces n’ont pas de valeur pécuniaire. On les négocie, comme dans les brocantes, au poids : une dizaine d’euros le kilo. Ce n’est pas grand-chose ».

Des bocaux, des boîtes, des sachets... Les Francs retrouvés proviennent souvent de succession ou ont été redécouverts dans un déménagement. Ils sont rachetés au kilo. © Radio France - Marion FERRERE

Des pièces qui s'achètent au kilo

Les francs ont davantage une valeur sentimentale. " Ce sont les pièces qu’on nous donnait le dimanche, la pièce de 10 francs pour acheter des friandises… Nous avons bien sûr des collectionneurs, les numismates, qui viennent nous en acheter, qui sont en quête d’exemplaires spécifiques, mais nous avons aussi des demandes pour des cadeaux : des personnes qui veulent offrir une pièce en lien avec l’année de naissance par exemple ". Et cela peut s’acquérir pour quelques centimes d’euros. " On les vend tout de même plus au kilo et cela ne sert à rien de les refondre, c’est du nickel ", ajoute l’expert.

Les Francs ont peu de valeur pécuniaire hormis certains exemplaires. Ceux en argent ou en or sont recherchés par les collectionneurs, leur valeur suit le cours du métal concerné. © Radio France - Marion FERRERE

Les pièces en or ou en argent peuvent se négocier à un prix plus intéressant

Si les francs, monnaie officielle du pays de 1795 à 2002, ont si peu de valeur, c’est qu’ils ont été frappés en "gros ". "Parfois en plusieurs centaines de millions d’exemplaires, c’est une monnaie de circulation", complète Bastien Mikolajczak. Il y a évidemment des exemplaires plus précieux que d’autres. Les pièces en or ou en argent par exemple, qui suivent le cours du métal. Le Napoléon en or de 20 francs est très recherché par exemple. Plus proche de nous, la pièce d’un centime « épis » frappée en 1991, qui, en raison de sa rareté, peut se négocier entre 100 et 1000 euros !