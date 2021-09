Le Franciscain de Bourges élevé au rang de citoyen d'honneur de la ville

Alfred Stanke : ce nom ne vous dit peut-être rien... et pourtant Alfred Stanke vient d'être élevé au rang de citoyen d'honneur de la ville de Bourges. On l'a surnommé le franciscain de Bourges et le réalisateur, Claude Autant-Lara lui a même consacré un film en 1968.