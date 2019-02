Le fraternibus, béni par l'évêque d'Évreux, à la rencontre des habitants du sud de l'Eure

Damville, France

Depuis un peu plus de deux mois, le fraternibus du Secours Catholique trace sa route dans le sud du département de l'Eure pour aller à la rencontre des habitants et ainsi rompre leur isolement. Le mardi, le fraternibus s'installe sur le marché de Mesnils sur Iton (Damville) et le mercredi sur celui de Breteuil sur Iton. A son bord, les bénévoles, Blandine, Marie-Thérèse, Denis et Olivier accueillent les passants avec une boisson chaude, quelques biscuits (il y a même du sirop pour les enfants) et entament la discussion pour un moment de partage et d'échange.

On a des mères de famille qui viennent avec leurs enfants et qui sont bien contentes de parler d'autre chose que de couches" - Blandine, bénévole du fraternibus

Des tables sont installées sous le auvent pour partager un café, un chocolat chaud, une soupe. © Radio France - Laurent Philippot

A chaque passage, le fraternibus accueille 6 à 7 personnes dans un lieu aménagé : des fauteuils en face à face pour favoriser la discussion, des prises de courant pour brancher la cafetière et la bouilloire mais aussi l'ordinateur, équipé d'une clé 4G, qui peut permettre d'aider les visiteurs dans leurs démarches administratives. Pas besoin d'être catholique, tout le monde est accueilli, "il n'y a pas de récupération", confie l'évêque d’Évreux, qui constate la pauvreté pas seulement financière dans les territoires ruraux.

Ce sont les compétences techniques de Denis, un des bénévoles, qui ont permis l'aménagement du fraternibus © Radio France - Laurent Philippot

Le fraternibus à la recherche de bénévoles

La démarche est unique en France pour le Secours Catholique qui aimerait bien que le fraternibus se rende dans d'autres villages de l'Eure, voire en Seine-Maritime, comme dans le pays de Bray. Mais son fonctionnement au quotidien repose uniquement sur la bonne volonté des quatre bénévoles.

Des couleurs vives pour attirer l'oeil et initier la discussion © Radio France - Laurent Philippot

Si vous êtes intéressé(e), le fraternibus a même sa page Facebook et le téléphone, 06.89.83.51.28.