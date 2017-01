Le froid débarque sur la Dordogne avec des températures très négatives jusqu'à la fin de la semaine

La préfecture de la Dordogne déclenche le niveau jaune du plan grand froid. On attend des températures très négatives jusqu'à la fin de la semaine.

Ca y est le froid débarque sur la Dordogne. Selon Météo France, on attend des températures très négatives la nuit et au petit matin. Entre -3 et -6 degrés la nuit prochaine et demain mercredi. La journée, les températures ne devraient pas dépasser les 0 degrés. Ce temps froid devrait perdurer jusqu'à la fin de la semaine.

Compte-tenu de ces prévisions, la préfecture de la Dordogne a déclenché ce mardi après-midi le niveau jaune du plan grand froid. Ce niveau correspond à l'activation d'un dispositif d'hébergement d'urgence. Il existe en Dordogne 95 places d'hébergement d'urgence. Quatre places supplémentaires sont ouvertes à Périgueux dans des chalets. Les équipes de professionnels et de bénévoles sur le terrain renforcent également leur vigilance auprès des personnes qui vivent dans la rue. Des maraudes sont ainsi organisées à Périgueux et Bergerac.

Vigilance Jaune Grand Froid cette nuit.La Préfecture mobilise des places supplémentaires d’hébergement d'urgence.#Pensezau115 pic.twitter.com/HwkJMK94Uf — Préfet de Dordogne (@Prefet24) January 3, 2017

Le numéro d'urgence, le 115, permet également à tout citoyen d'alerter 24h sur 24h les pouvoirs publics sur la situation de détresse d'un sans abris.