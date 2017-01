Le froid a aussi des conséquences sur les dons de sang

L'Etablissement Français du Sang lance un appel urgent aux dons. Les stocks sont bas en Mayenne. A cause, en partie, du froid qui sévit dans le département.

Alors, bien-sûr, il y a eu les vacances de Noël, période qui n'est pas propice aux dons. L'hiver, rigoureux cette année, avec des températures négatives matin, midi et soir, ne facilite pas non plus la tâche de celles et ceux qui sont chargés de la collecte. Les épidémies de grippe et de gastro, particulièrement virulentes, ont cloué au lit de nombreux donneurs habituels ou potentiels.

Une baisse des dons de plus de 10% à cause du froid

Et, d'après l'Etablissement Français du Sang, ça peut faire baisser de 10 à 20% le nombre de dons. D'où cet appel urgent via des spots à la radio et à la télé pour inciter les gens à relever les manches car les stocks de produits sanguins sont très bas actuellement. Pour répondre aux besoins des patients, il faudrait quotidiennement 60 dons en Mayenne, dont 8 de plasma, et plusieurs centaines dans la région Pays de la Loire.