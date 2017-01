Le froid s'installe dans l'Yonne, les animaux comme leurs propriétaires s'adaptent

Avec ce froid persistant, certains propriétaires d'animaux peuvent s'inquiéter et se demander s'il faut laisser sortir ou non leur animal de compagnie. Depuis plusieurs jours les températures sont négatives jour et nuit. Un froid glacial qui va durer encore plusieurs jours

Les animaux sont naturellement mieux équipés que leur maitre pour faire face aux intempéries grâce à leurs poils abondants et à leur graisse sous cutanée. Seuls les chiens de petits tailles et les animaux très jeunes, malades ou vieux doivent faire l'objet d'attention plus particulière comme le port de vêtement chaud lors des sorties par exemple.

Plus que du froid c’est du vent et de l’humidité qu'il faut protéger les animaux assure une vétérinaire auxerroise.

Les chevaux par exemple peuvent dormir dehors sans problème à condition d’avoir un abri pour se protéger du froid, du vent et de la pluie. Les équidés doivent aussi avoir de la nourriture en quantité et de l’eau.

Pour les chiens, les seules parties du corps à surveiller sont les extrémités : les coussinets doivent être enduits de crème ou protégés par des chaussons pour éviter les engelures. Pensez aussi à bien les laver au retour de la promenade si votre animal a marché sur des chaussées recouvertes de saumure de sel.

En tout cas, face aux températures négatives qui s’installent, les animaleries sont prises d’assaut.

Manteaux en laine, cirés, doudounes en plumes se vendent comme des petits pains explique Emeline, employée d’une animalerie à Auxerre