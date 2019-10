Le fromage de Valençay et la courge sucrine du Berry mis à l'honneur sur France 2

Indre, France

Pendant deux jours, les mardi 22 et mercredi 23 octobre, une équipe de tournage de France 2 est dans l'Indre. D'abord à Châteauroux avant d'aller du côté de Valençay. Le chroniqueur gastronomique Loïc Ballet vient présenter son émission "Le Triporteur de Télématin". L'idée est de mettre en avant des produits locaux et de proposer des recettes.

Ce mardi, rendez-vous était pris dans la cuisine du restaurant Jeux 2 Goûts, à Châteauroux. Le chef, Christophe Marchais, était présent pour présenter la recette du citrouillat berrichon. "C'est une tourte à la citrouille. Mais nous, on met de la sucrine du Berry avec un peu d'oignon et du persil. Et on rajoute un peu de fromage de Valençay", détaille le chef.

Loïc Ballet est déjà venu en Berry. C'est un territoire qu'il apprécie. "Ici, on a ce territoire à cheval sur deux départements mais qui a une vraie identité propre", explique-t-il. "On y trouve des fromages, des vins, le pâté berrichon", liste le chroniqueur. L'idée de l'émission diffusée le matin sur France 2 est de mettre en avant les producteurs locaux. "Le but, c'est de transmettre aux gens une défense du produit local, du produit de saison. Si on leur donne envie de goûter à la recette, on va aussi leur donner envie aussi de protéger ce territoire", insiste Loïc Ballet.