Le fût de la future flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris assemblé à blanc à Val-de-Briey

Après le montage à blanc du tabouret en mars derniers, les charpentiers des quatre entreprises retenues pour la reconstruction de la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ont assemblé le fût de l’ouvrage ce jeudi, sur le site de l'entreprise Le Bras frères, à Val-de-Briey.

Le fût, c’est le cœur de la future flèche de la cathédrale, la partie qui supporte le plus de poids. Une structure en chêne massif de plus de soixante tonnes, sept mètres de large, sur autant de longueur et qui atteint près de vingt mètres de hauteur.

Avec ses quelques 285 pièces, c'est aussi la partie la plus complexe à assembler, d’où l’importance d’une répétition générale avant l’installation sur le monument parisien. "La particularité, c’est que chacune des pièces reçoit des efforts, soit de compression, soit de traction, des fois de plusieurs tonnes, voire plusieurs dizaines de tonnes", explique Julien Le Bras, président du groupe Le Bras frères.

Tout est scruté à la loupe et le droit à l’erreur n’est pas permis. "Certaines de ces pièces vont subir au fur et à mesure du temps des rétractations. C’est-à-dire que les assemblages risquent un petit peu de bouger. Donc il y a déjà un travail de géométrie, de dessin, de modélisation du modèle de calcul qui est très important et une capacité à faire évoluer ce modèle de calcul au fur et à mesure du temps et du séchage du bois, pour essayer de comprendre comment cette charpente fonctionne aujourd’hui, comment elle fonctionnera demain et au fur et à mesure des siècles. Donc la particularité, c’est ça, c’est qu’on est sur un ouvrage extrêmement complexe, où il y a une densité d’assemblages techniques qui est importante et la tolérance est quasiment inexistante", ajoute Julien Le Bras.

Pour réaliser ce chantier hors-norme, un groupement de quatre entreprises a été constitué : Le Bras frères, le mandataire mais aussi les sociétés Asselin, Cruard charpente et les Métiers du bois. En période de pointe, jusqu'à 80 charpentiers travaillent sur ce projet, près de 150 personnes au total, en comptant les encadrants et les bureaux d'étude.

Le montage a blanc du fût de la flèche s’est bien passé ce jeudi. Maintenant que la répétition générale est terminée, l’ouvrage va être démonté pièce par pièce, puis transporté à Paris en camion d’ici une quinzaine de jours. Le fût sera installé sur Notre Dame de Paris dans la foulée. La livraison complète de la flèche est prévue pour la fin de cette année.