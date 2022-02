Le futur centre de formation aux métiers du nucléaire sera à La Voulte-sur-Rhône

La préfecture de l'Ardèche a choisi entre Rochemaure et La Voulte : le futur centre de formation aux métiers du nucléaire sera installé sur cette dernière. Il va permettre de former le personnel nécessaire et d'appuyer le grand carénage de la centrale de Cruas/Meysse ; ce chantier est prévu en 2024, et vise à rallonger la durée de vie du site.

"Je suis fier pour ma commune" déclare Bernard Brottes, le maire de La Voulte-sur-Rhône. L'économie et l'emploi vont être boostés, "ce sont 110 entreprises qui vont travailler ensemble sur ce plateau". Le centre de formation sera installé dans la zone industrielle de La Voulte, sur l'ancien site Marel que la commune a racheté. L'ancien bâtiment fait 2 700 m² au sol indique le maire, et est déjà doté d'équipements et d'infrastructures nécessaires tels qu'un réseau d'air comprimé ou une grande surface de parking. Pour l'élu, c'est d'ailleurs grâce à cela que sa commune a été préférée à Rochemaure.

Le site sera géré par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche. Le maire de La Voulte dit avoir appris la décision préfectorale ce jeudi matin. "On en saura plus sur les aménagements d'ici dix jours, et les travaux devraient commencer à la fin du mois ; ça va aller vite, le centre de formation devrait ouvrir en septembre".