"Le futur de l'ISS n'est pas menacé, pour le moment", estime Romain Charles, ingénieur spatial mayennais

Quels sont les projets qui vont arriver pour le CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) dans les prochaines années ?

Le CNES travaille sur plusieurs projets. A Toulouse, je travaille sur une structure qui s'appelle Spaceship FR qui cherche à préparer le futur de l'exploration spatiale. C'est tout un programme. En gros, on s'imagine qu'on est sur une base sur la Lune, ou sur Mars. Et on se demande : "quelles sont les technologies dont on a besoin pour bien travailler et pour survivre ?" Et en particulier, quelles sont celles que l'on n'a pas encore. Et on essaye de pousser, de trouver comment les développer. Quels sont les points forts que l'on peut trouver en France et qui nous aideront le jour où on aura vraiment cette base sur la Lune, ou sur Mars, pour être présent, nous aussi, dans ce futur qu'on imagine.

Parce qu'à vos yeux, du CNES, et de l'Agence Spatiale Européenne (ESA). Ça veut dire que d'ici quelques années, des humains pourraient aller sur Mars ?

C'est tout à fait possible techniquement. On s'y prépare, c'est possible. La grande question, c'est quand ? Quand est ce qu'on ira là-bas ? Aujourd'hui, c'est la Lune. La Lune, c'est un bon moyen de s'y préparer parce que c'est encore assez proche. Si quelque chose se passe sur la Lune, on peut rapatrier nos astronautes en quelques jours. Mars, ça pendrait plusieurs mois, donc c'est bien de tester les différentes technologies déjà sur la Lune pour ensuite transférer tout ça vers Mars et vraiment y aller.

Vous êtes Mayennais, vous travaillez dans ce domaine-là et vous avez connu notamment Thomas Pesquet sur sa première mission puisque vous étiez là au moment de l'atterrissage à Baïkonour, lorsqu'il est rentré de cette mission. Quelles sont vos relations avec Thomas Pesquet ?

Alors, j'ai travaillé pendant plusieurs années à Cologne, en Allemagne, au Centre d'entraînement des astronautes européens, en tant qu'ingénieur support des astronautes. Mon rôle était de faciliter la vie quotidienne des astronautes, pour qu'ils puissent se concentrer sur leurs missions. Par exemple, on parle de nourriture spatiale, d'être présent lors des campagnes de lancement, lors des campagnes d'atterrissage avec les astronautes et leur famille. Et en particulier pour la première mission de Thomas Pesquet, la mission Proxima. J'étais son point de contact. Donc, j'ai pu le connaître assez bien. En tant que collègue, mais aussi, de par mon travail, je devais connaître ses proches que j'ai pu accompagner à Baïkonour lors de son lancement. Donc, pour moi, je le considère comme un ami.

Et comment ça se passe tous les jours, vous vous parlez en ce moment, c'est à dire est ce que vous travaillez? Comment ça se passe au quotidien ?

Je sais quel est le planning des astronautes, et surtout qu'il est très occupé. Mais sinon, je le laisse plutôt tranquille pour qu'il puisse se concentrer justement sur un sur ses missions lorsqu'il est à Houston, lorsqu'il lorsqu'il est à Cologne ou lorsqu'il est en mission dans l'espace.

Et en ce moment, il est où?

Il est la plupart du temps à Cologne, actuellement, même si un astronaute est tout le temps en vadrouille. Et j'ai vu, par exemple, qu'il était il y a deux ou trois jours à Paris pour parler à des élèves lui aussi, et je pense que c'est quelque chose de très bien.

En ce moment, il y a ce contexte la guerre en Ukraine, qui a des incidences sur la conquête spatiale et notamment sur le futur de la Station Spatiale qui pourrait être remise en question par le ravitaillement du carburant qui est fourni par les Russes. Comment vous vous voyez cette situation, en ce moment ?

Il est vrai que ce qui se passe en ce moment est quand même assez sérieux. Il y a beaucoup de questionnements autour de l'ISS, mais en en ayant parlé avec toutes les personnes qui travaillent dans les centres de contrôle autour du monde, la plupart des opérationnels, ceux qui font vivre la station, ils travaillent comme d'habitude. C'est à dire qu'ils planifient pour tous les astronautes. Il y aura peut être des impacts, mais aujourd'hui, ils ne sont pas encore ressentis.

Ça veut dire concrètement, la station spatiale internationale aujourd'hui n'est pas encore en danger ?

Non, la station spatiale n'est pas en danger. Les astronautes travaillent du côté russe comme du côté européen, et américain, et les astronautes, là haut, discutent ensemble en bonne entente, parce qu'ils ont un objectif commun qui est l'exploration. Et même si des choses tragiques se passent sur terre, voilà cette coopération qui est mise à mal, c'est vrai, continue à avancer. Mais jusqu'où ? La question reste ouverte, mais j'espère que ça restera un exemple à suivre pour le futur.

On a appris qu'une mission entre l'Europe et la Russie, pour envoyer un robot sur Mars, a été stoppée hier à cause de cette guerre en Ukraine. Vous, ça ne fait pas quand même peur que plusieurs projets puissent s'arrêter ou vous restez comme optimistes, comme vous le disiez ?

Ça me fait peur. Oui, parce que cette coopération, tous ces projets qui ont été lancés tout au long des années, c'est sont de très beaux projets. Et les bloquer d'un seul coup comme ça, c'est quelque chose d'assez dramatique. Moins, bien sûr, qu'une guerre, évidemment. Mais moi, c'est vrai que je pense qu'on peut encore assez mal imaginer l'impact de cette guerre. Et j'essaie de rester optimiste en me disant que tout n'est pas perdu, que toute cette coopération qu'on a construit petit à petit ne sera pas complètement détruite en quelques mois.