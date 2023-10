Le futur hôpital de La Rochelle ne s'installera pas au Parc des expos

Il faut trouver un nouveau site pour implanter le futur hôpital de La Rochelle. L'annonce est tombée comme un couperet. Adieu, le site du parc des expos, dans les cartons depuis 5 ans. C'était un projet auquel le maire de La Rochelle tenait pourtant beaucoup. Il défendait le transfert sur ce site, il y a encore 15 jours sur l'antenne de France Bleu La Rochelle. " Le lieu est idéal. A deux pas du centre ville, proche de la gare, des arrêts de bus et de la rocade" Il attendait l'accord de la nouvelle directrice du centre hospitalier et de l'ARS. Une formalité pensait-il encore il y a quelques jours.

Mais voilà, hier mercredi, courrier de l'agence régionale de santé. Les 7 hectares du parc des expos ne sont pas suffisants. Il faut redimensionner le projet, tabler sur 12 hectares.

Avoir un hôpital prêt en cas de nouvelle pandémie

Pour l'ARS, en cinq ans les besoins ont évolués. Il est évident aujourd'hui, qu'en cas de nouvelle pandémie, il faut "sectoriser" le nouvel hôpital. Avoir une entrée distincte, cela apparaît nécessaire, et cela prend de la place. Ensuite, avec l'explosion démographique ces dernières années, l'ARS se devait de redimensionner ce projet, en traçant une nouvelle feuille de route.

Le casse-tête est maintenant de trouver un nouveau terrain

Exit le Parc des Expositions ... le nouvel emplacement est à trouver, avec une nécessité, ne pas empiéter sur des terrains agricoles. La tâche est ardue, vue la densification de l'habitat dans l'agglomération. "On va être pragmatique" selon Jean-François Fountaine, le maire de La Rochelle, et président du conseil de surveillance. "Il y a cette nécessité de trouver une surface déjà artificialisée, on peut penser à Puilboreau, Angoulins, Dompierre, mais pourquoi pas du côté de La Pallice ? Tout reste à penser, on va collectivement s'emparer du dossier, et on tranchera pour un nouveau site en début d'année prochaine. Cela me semble raisonnable."

Elus d'opposition et le collectif citoyen Colcit-LR, qui dénonçaient l'emplacement, se félicitent de ce revirement. Mais ils dénoncent les années et l'argent perdus. Les dimensions financières du nouveau projet pourrait dépasser les 800 millions d'euros. "A mi-chemin entre le nouvel hôpital de Lorient à 450 millions et celui de Nantes à un milliard 200 millions" précise Jean François Fontaine.