le nouveau Mac Do devrait ouvrir en fin d'année

Sermamagny, France

Le permis de construire vient d'être délivré et les travaux devraient commencer ce lundi. Un nouveau Mac Donald's devrait voir le jour d'ici la fin de l'année à l'entrée de Sermamagny, juste en face du Colruyt, avant la route qui mène au Malsaucy. Une implantation qui ne fait pas que des heureux, à commencer par Jean qui a décidé de lancer une pétition en ligne, contre ce nouveau restaurant.

Le restaurant sera implanté juste en face du Colruyt © Radio France - Emilie Pou

Le temple de la malbouffe au Malsaucy

Lui et sa compagne, habitants du Pays sous Vosgien, ont réagi de façon un peu épidermique: " Je pense qu'on peut trouver mieux pour le Nord Territoire que ça. On le sait maintenant grâce à des documentaires maintenant qu'il s'agit de malbouffe sans compter les problèmes écologiques qu'il pourra y avoir avec les déchets aux alentours".

La pétition a été lancée par un habitant du Pays sous Vosgien - (capture d'écran)

30 à 50 personnes embauchées

Le patron de ce futur Mac Donald's a l'habitude des critiques. Il est le responsable de la franchise sur l'Aire Urbaine mais pour lui Mac Donald's s'engage sur le plan écologique pour nettoyer les environs de ses restaurants: "_Nous avons une voiture exprès pour ça et des conventions avec les mairies et nous serons vigilants surtout près du Malsaucy_. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que Mac Donald's est une entreprise qui embauche souvent des jeunes en difficulté, et nous allons créer toute une équipe".

Entre 30 et 50 personnes devraient être embauchées. Le Mac Donald's devrait ouvrir ses portes en fin d'année.