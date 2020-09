Le futur "musée de la caricature" sera "probablement installé à Saint-Just-le-Martel", selon Roselyne Bachelot

Est-ce un pas supplémentaire en faveur de Saint-Just-le-Martel pour accueillir le futur "musée" ou la future "maison" de la caricature et du dessin de presse, qui est en projet depuis plusieurs mois ? En tous cas, cela y ressemble. Invitée ce lundi 31 août de la matinale de France Musique, (à 14'46" sur la vidéo) la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a indiqué que le futur "musée de la caricature" sera "probablement installé à Saint-Just-le-Martel".

Évoquant une rencontre récente avec le Président de la région Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset, la ministre de la Culture a dit ceci : "Nous allons ensemble, et on verra si on l'inscrit dans le futur contrat de plan, parler du musée de la caricature et du dessin humoristique en hommage (...) à Wolinski. C'était quelque chose auquel il tenait beaucoup, et qu'on va probablement installer à Saint-Just-le-Martel, peut-être", a exactement déclaré Roselyne Bachelot, précisant que "c'est un projet que porte la région Nouvelle-Aquitaine".

"Saint-Just-le-Martel ou Angoulême, plus pertinentes pour accueillir le futur musée de la caricature" selon le maire de Bordeaux

Le Centre International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour de Saint-Just-le-Martel est en effet candidat à recevoir ce "musée", mais d'autres villes, et notamment Bordeaux, s'étaient également positionnées en début d'année 2020, ce qui avait provoqué un certain émoi à Saint-Just-le-Martel. Il y a une quinzaine de jours toutefois, le nouveau maire de Bordeaux Pierre Hurmic avait indiqué que "d'autres villes comme Saint-Just-le-Martel ou Angoulême seraient plus pertinentes de par leurs spécificités" pour héberger ce musée.