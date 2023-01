Le futur Pape Benoit XVI était venu au Barroux

Au monastère du Barroux (Vaucluse), une messe solennelle sera célébrée en même temps que celle célébrée à Rome pour les obsèques de Benoit XVI ce jeudi. Le pape s'est éteint samedi à 95 ans . La communauté des moines bénédictins du Barroux doit beaucoup à Benoit XVI.

Cinquante-cinq moines et une trentaine de moniales résident actuellement dans ce monastère. Avant d'être Pape, le cardinal Ratzinger avait empêché les moines du Barroux de rejoindre le schisme des intégristes. Le cardinal Ratzinger était venu passer trois jours au Barroux en septembre 1995. Les religieux gardent un souvenir inoubliable de cette visite exceptionnelle.

Une visite au Barroux, malgré une grève dans le ciel

Le père Germain, bibliothécaire de l'abbaye Sainte Madeleine, se souvient que le futur pape était très attendu au Barroux : "Le Père Abbé du Barroux avait invité le cardinal. C’était un peu par politesse, mais le cardinal Ratzinger avait répondu : ‘Oui je viendrai’".

Cette visite avait plusieurs fois été repoussée. Une grève des aiguilleurs du ciel en Italie avait failli compromettre l'arrivée du Cardinal Ratzinger. "On craignait qu’il reporte encore une fois sa visite, se rappelle le père Germain, mais il est venu de Rome en voiture. Ça veut dire qu’il voulait vraiment venir au Barroux. Sa visite était exceptionnelle. Nous en avons gardé un souvenir inoubliable."

Page spéciale et causerie de haut vol au Barroux

Une page spéciale relate cette visite dans le journal des Amis du monastère : le futur pape avait visité les ateliers de sculpture et de boulangerie, apprécié les auteurs du rayon théologie de la librairie du monastère, avant de célébrer une "causerie de haut vol" avec les moines sur le pluralisme religieux, l’indigénisme et son refus de la révélation, les ravages du féminisme et du refus délibéré de l’ordre de la création. Pour le sermon du dimanche "dans une abbatiale archicomble", le cardinal Ratzinger avait commenté l’évangile du malade hydropique, relatent Les Amis du monastère.

Le futur pape avait réconcilié le monastère avec l'Église

Le futur Pape Benoit XVI est resté trois jours au Barroux, mais il avait auparavant beaucoup défendu le jeune monastère : "Le cardinal Ratzinger est la personne qui a su rétablir la confiance et qui a permis d’éviter à notre communauté de suivre Monseigneur Lefebvre et le schisme qui a suivi avec les intégristes. On doit beaucoup au cardinal Ratzinger pour cela. Il nous a beaucoup aidé pour la réconciliation de notre communauté avec l’Église", souligne le père Germain.

Le Pape Benoit XVI n'avait pas oublié le Barroux

Quelques années plus tard, lorsque des moines du Barroux iront au Vatican, le désormais pape Benoit XVI n'aura pas oublié le Vaucluse. Le père Germain raconte qu’avant de rencontrer le souverain pontife, un officier présente les invités au Pape, "cet officier était perdu dans ses papiers et le pape Benoit XVI lui-même s’est écrié ‘ha le Père abbé du Barroux !’"

Désormais, les moines du Barroux veulent que Benoit XVI devienne un Saint : "c’est notre espérance, qu’un jour il puisse être canonisé par l’Église. Benoit XVI peut être un modèle de vie spirituelle".

Le Père Germain garde un souvenir inoubliable de la visite exceptionnelle au Barroux du cardinal Ratzinger, futur Pape Benoit XVI © Radio France - Philippe Paupert

La gazette des "Amis du Monastère" avait consacré une page spéciale à la visite du Cardinal Ratzinger en 1995 © Radio France - Philippe Paupert