A Besançon, le nouveau refuge SPA sera suffisamment loin des habitations pour ne pas susciter d'opposition

Après 20 ans de combat, la SPA de Besançon va pouvoir déménager. Les plans du nouveau refuge ont été présentés au public lors des journées portes ouvertes ce dimanche. L'occasion de pointer la situation catastrophique et le nombre grandissant des chats abandonnés sur le secteur bisontin.

A l'heure actuelle, 39 chiens et 23 chats sont accueillis au refuge de la SPA à Besançon Chalezeule. La SPA de Besançon a reçu dimanche 25 juin de nombreux visiteurs, mais l'objectif des portes ouvertes n'était pas forcément de faire adopter tous les animaux, plutôt de prendre contact. "On ne laisse pas les gens craquer, on préfère faire de belles adoptions avec une harmonie entre le maître et le chien, l'objectif est que l'animal ne nous revienne pas", précise Françoise Dodanne, la présidente de la SPA de Besançon.

"Il y a quand même eu trois touches pour des chiens et la portée de chatons qui arrive cette semaine est déjà réservée" ajoute avec satisfaction la présidente. "Certains chiens posent problème, explique Françoise Dodanne. "Cette semaine, des personnes voulaient abandonner des mâles beauceron type patou, on leur a demandé de trouver une autre solution car on ne pouvait pas accueillir ces mâles au milieu des autres animaux dans l'espace limité de notre refuge."

300 chats ont été stérilisés l'an dernier

Le constat de Françoise Dodanne est sans appel : "Le problème des chats est épouvantable. Trop de chats sont laissés dans la rue. Les gens partent en vacances. Lorsqu'ils reviennent, s'ils ne retrouvent pas leur chat, ils en prennent un autre. Les chats sont abandonnés dans la rue, ils ne sont pas stérilisés, nous n'avons pas la place de tous les accueillir. Nous sommes opposés à l'euthanasie, la seule solution est de les stériliser". L'an dernier la SPA de Besançon a fait stériliser 300 chats.

On s'est fait jeter de partout durant 20 ans" - Françoise Dodanne, la présidente de la SPA de Besançon

Le nouveau refuge de la SPA de Besançon sera construit sur la commune de Deluz, le long de la nationale 83. Le 5 juin, le permis de construire a été déposé, le nouveau refuge sera opérationnel en octobre 2018. "Enfin" soupire Francoise Dodanne, "cela fait 20 ans qu'on attend (...) des années qu'on se fait jeter de partout. La loi nous demande d'être à plus de 100 mètres des habitations. Même à 500 mètres, personne ne voulait de nous. Le futur refuge sera à plus de 2 kilomètres de toute habitation. Ça devrait aller".

Ce nouveau refuge ne sera pas plus grand, mais neuf, facile à gérer et à nettoyer. Dans un premier temps il aura l'autorisation pour 49 chiens. Pour les chats; il n'y a pas de limite.

Le futur refuge de la SPA à Deluz pourra accueillir 49 chiens et plusieurs dizaines de chats © Radio France - Nais Esteves

L'intégralité de l'ITW de Françoise Dodanne la présidente de la SPA de Besançon :