Le Futuroscope offre l'entrée à 1.000 bénéficiaires des Restos du Cœur de la Vienne

"Futur Ô Cœur" : C'est le nom de la grande sortie au Futuroscope, organisée ce samedi 8 juillet 2023 par les Restos du Cœur, dans la Vienne. Le parc d'attraction a offert l'entrée à 1.000 bénéficiaires de l'association caritative.

Une belle initiative pour commencer l'été alors que beaucoup de personnes accueillies par l'association n'ont pas les moyens de partir en vacances, rappelle Sylvie Moriceau, responsable des Restos du Cœur de la Vienne : " Un enfant est venu me voir et m'a dit qu'il était content car il aurait quelque chose à raconter à la rentrée. Cela résume bien les choses."

Dadinio et sa maman dans l'attraction "Les ailes de Vinci" au Futuroscope. © Radio France - Irène Prigent

Entre les manèges à sensation et les spectacles nocturnes, enfants et parents ont fait le plein de souvenirs. Céline et son fils Dadinio (8 ans) habitent à Saint-Julien-l'Ars, à côté de Poitiers. C'est la première fois qu'ils vont au Futuroscope ensemble. "Je suis heureuse de passer cette journée avec mon fils. On profite ! ", confit Céline.

1 million de repas servis cet été

Une journée festive, placée sous le signe du partage et de la convivialité. "Il n'y a pas le même regard que lorsqu'on donne de l'alimentaire ou que l'on échange des renseignements. Là, c'est un moment où tout le monde peut se découvrir autrement", insiste Sylvie Moriceau.

La journée était encadrée par une dizaine de bénévoles. Ils auront fort à faire cet été. Avec l'inflation, les Restos du Cœur enregistrent une hausse de 26 % du nombre de bénéficiaires dans la Vienne par rapport à l'été dernier. Pour sa campagne estivale, l'association prévoit de servir 1 million de repas dans le département.