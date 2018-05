Il a gagné 14 millions d'euros et souhaite bien sûr rester anonyme. Un double accompagnement est proposé au grand gagnant du Loto qui a validé son billet à Ussel : au moment de la remise du gain, et sur la durée, avec d'autres chanceux.

Ussel, Corrèze, France

Comment devenir millionnaire sans perdre la tête ? Quel accompagnement pour les gagnants du Loto, et notamment celui qui a remporté 14 millions d'euros en validant son ticket en Corrèze pour le tirage du 14 avril ? Alain Ginestet a posé ces questions à Isabelle Césari, responsable des relations grands gagnants à la Française des Jeux. Elle était l'invitée de France Bleu Limousin à 8h15.

Un gagnant très serein

C'est "un de nos joueurs fidèles", et il s'est montré "ravi, enchanté de cette grande nouvelle", raconte Isabelle Césari. Elle décrit un gagnant qui se trouve dans un "très bon état d'esprit, très serein, et qui a plein de projets en tête". La Française des Jeux lui a remis son gain et a accepté de ne pas divulguer son nom. C'est toujours ce que les gagnants demandent en premier, d'après Isabelle Césari.

"Prendre le temps de s'approprier le gain

La Française des Jeux accompagne ces grands gagnants de deux façons. D'abord du sur-mesure au moment du paiement, raconte la responsable des relations, "_on le reçoit, on fait connaissance, on lui donne des conseils de bon sens_, on l'invite dans un bon restaurant". Le principal conseil qui est donné, c'est de prendre le temps : "pour le dire ou pas, pour faire des choix qui soient fidèles à ce qu'il est, à ses valeurs".

Les anciens parrainent les nouveaux !

Puis sur la durée, c'est un accompagnement collectif de 15 ateliers par an sur 5 ans qui est proposé, à la fois sur la gestion financière et sur l'aspect humain. "Nous avons 200 millionnaires par an, ce qui fait une communauté très active avec de beaux échanges, des anciens qui jouent les parrains avec les nouveaux", décrit la responsable des relations grands gagnants.