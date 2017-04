Le gagnant des 9 millions d'euros au loto avait joué à Ducey-les-Chéris dans le sud-manche !

Ca y est le gagnant des 9 millions d'euros du Loto dans la Manche s'est fait connaître auprès de la Française des jeux. Il a reçu son chèque dans les locaux de la FDJ à Boulogne-Billancourt la semaine dernière. Il avait validé son ticket à Ducey-les-Chéris près d'Avranches.

On ne connaît pas l'identité du gagnant des 9 millions d'euros dans la Manche mais on sait depuis ce mardi qu'il a validé son ticket le lundi 3 avril 2017 au Bar de la Baie à Ducey-les-Chéris près d'Avranches. Il s'agit du deuxième grand gagnant à 9 millions d'euros en moins d'un an dans la Manche, la dernière fois c'était à Percy le 25 novembre 2016. Selon la Française des Jeux (FDJ), le nouveau millionnaire a coché sa grille alors qu'il buvait son café au bar. Chose très rare il s'agirait d'un joueur qui ne joue que 3 à 4 fois par an. Le gagnant a affirmé à la FDJ qu'il avait "rêvé" avoir gagné au Loto quelques semaines avant. Le millionnaire souhaite avant tout gâter sa famille et investir une partie de sa fortune dans l'immobilier selon un communiqué de tirage-gagnant.com.

Le maire de Ducey-les-Chéris n'en revient pas...

A l'annonce de la nouvelle le maire de la petite commune de Ducey-les-Chéris Denis Laporte répète inlassablement "c'est une surprise, on en avait pas entendu parler, pas un mot...On ne savait pas." Il y a un mois et demi il y avait déjà eu un gagnant de 400 000 euros au PMU dans la commune. " Notre joli nom Ducey-les chéris est un porte bonheur". Le maire en tout cas aurait aimé lui aussi gagner mais avoue ne pas jouer. Denis Laporte qui suggère quelques idées au gagnant : "la commune a des investissements à faire". Denis Laporte d'ajouter : "ça va mettre du baume au coeur à une famille cet argent" .