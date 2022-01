Le garage solidaire de La Teste va ouvrir un atelier d'insertion

Après 6 années d'existence l'association Motor Garage de La Teste-de-Buch s'apprête à franchir une nouvelle étape en ouvrant un atelier d'insertion. En plus de réparer les voitures des personnes démunies elle va former des mécaniciens auto.

C'est un garage pas comme les autres qui propose des réparations à prix cassés pour les personnes à faibles revenus. Motor Garage est une association. Depuis presque 6 ans elle a dépanné plusieurs centaines d'automobilistes.

Motor Garage a été fondée par un couple d'anciens policiers. En 2015 Emilie et Mickaël Vandellos ont quitté l'uniforme pour le bleu de travail et monté ce garage solidaire dans la zone d'activité de la Teste.

Avant de faire réparer sa voiture il faut s'inscrire. Coût de l'adhésion : 35 euros par an. Condition : avoir des revenus qui ne dépassent pas un certain seuil. L'Etat, la Région, l'agglomération du Sud Bassin et les CCAS sont également sollicités pour donner un coup de pouce financier.

A ce jour l'association compte 400 adhérents. Ils bénéficient de tarifs imbattables. Comparées à un garage traditionnel les factures sont divisées par deux et les clients qui ont encore du mal à régler la note peuvent payer en plusieurs fois.

Motor Garage veut désormais devenir un chantier d'insertion

L'association vient d'être récompensée par le concours "Bordeaux pour le bien commun". Début novembre ses fondateurs ont récolté 40.000 euros de dons. Cette somme va servir dans l'achat de matériel et l'embauche de 4 salariés pour mettre sur les rails ce chantier d'insertion. Objectif : former des mécanos et les aider ensuite à trouver un job dans les garages traditionnels du Bassin d'Arcachon.