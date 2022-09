Le Gard n'en a pas encore fini avec les moustiques

On pensait être débarrassé des moustiques avec la baisse des températures. Ils sont encore là ! Une nouvelle "invasion" est attendue les 17 et 18 septembre autour des communes de Saint -Gilles, Saint-Laurent-d'Aigouze et Le Cailar en raison des pluies tombées début au début du mois.

C'est une grosse saison pour l'EID, l'Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen. Depuis le début de l'été, elle a dû intervenir de manière massive à trois reprises entre les Bouches-du-Rhône et les Pyrénées-Orientales. Du jamais vu depuis 30 ans. "C'est une saison haute, c'est évident confirme Didier Caire, délégué de l'EID dans le Gard. En terme de traitement, de fonctionnement. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu cette situation si on considère ces dix dernières années. Après, avoir des orages en été, ce sont des choses qui peuvent arriver, qui se répéteront. Ce qui est nouveau, c'est l'élévation des températures. Elles accélèrent le développement larvaire et ces moments caniculaires impactent notre activité. Quand on a une émergence de moustiques en plein été, c'est sûr que ça impacte l'activité touristique et la vie de manière plus importante qu'à l'automne."

Les pluies de début septembre favorisent l'éclosion des moustiques

L'EID n'en a pas terminé. Une nouvelle "invasion" de moustiques est prévue les 17 et 18 septembre dans le Gard, notamment autour des communes de Saint-Gilles, Saint-Laurent-d'Aigouze et du Cailar. "Les pluies des 6 et 7 septembre et les crues du Vistre et du Vidourle font que d'importantes surfaces ont été mises en eau et les émergences seront significatives. En ce moment, entre l'éclosion des larves et le moment où les moustiques piquent, il faut compter entre huit/dix jours grâce aux températures qui commencent à fraichir un petit peu. L'été, c'est trois/quatre jours."

Les moustiques tigres présents au moins jusqu'en novembre.

Si l'EID peut intervenir massivement pour lutter contre les moustiques "autochtones", elle ne peut pas faire grand chose contre le moustique tigre qui vit plutôt dans les villes. "C'est à chacun de vider l'eau qui stagne dans les contenants et de faire passer le message autour de lui. C'est très compliqué, c'est une espèce récalcitrante et très opportuniste. Elle profite de toutes les occasions qui lui sont offertes. Même en faisant pas mal d'efforts, les gens constatent peu d'amélioration. Il faut répéter que ce n'est pas peine perdue. On ne pourra pas le faire disparaitre, mais on arrivera à contenir la nuisance." Des moustiques tigres qui devraient encore gâcher la vie des Gardois au moins jusqu'en novembre.

Depuis le début de l'année, ce sont plus de 25.000 hectares qui ont été traités par l'EID dans les départements où elle intervient, contre 22.500 ces cinq dernières années.