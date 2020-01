Auch : un footballeur handicapé bloqué 23 jours à son domicile à cause d'un ascenseur cassé

Sylvain Malard ne peut plus sortir de son appartement depuis 24 jours. L'ascenseur de son logement, rue Victor Hugo à Auch (Gers), a été dégradé il y a un moins et n'est toujours pas réparé. La situation du gardien champion du monde de foot fauteuil en 2017 est remontée jusqu'au ministère.

Auch, France

Ça fera ce samedi 25 janvier ça fera 24 jours que Sylvain Malard, 31 ans et handicapé moteur, est bloqué chez lui à Auch. Il ne peut plus sortir, parce que l'ascenseur de son immeuble est cassé, toujours pas réparé et ce ne sera pas le cas avant le 29 janvier (mercredi) au plus tôt. Un vrai calvaire pour cet homme qui est également joueur international de foot fauteuil, à Auch et en équipe de France (il est champion de France, d'Europe, et a gagné la coupe du monde 2017).

Un mois de réparation

Cela fait donc plusieurs semaines que Sylvain Malard, n'a pas pu se rendre à un entrainement. Le trentenaire est privé de sa passion mais aussi de ses simples sorties "pour faire des courses ou aller chez le pharmacien", explique Martine Dareux, la présidente du club foot fauteuil à Auch.

Pourquoi faut-il autant de temps pour réparer un ascenseur ? Selon le bailleur, Toit familial de Gascogne, l'appareil n'est pas seulement tombé en panne mais il a été dégradé gravement : "quelqu'un a démonté l'ensemble du bandeau de commande, ce qui sert à choisir l'étage auquel on veut se rendre", déplore le directeur général Serge Campagnol. Ce bandeau n'est pas en stock chez l'installateur, ni chez le fabricant, il a donc du être commandé et fabriqué spécialement, en Espagne. "C'est une situation frustrante, ça ne devrait pas arriver, surtout dans des logements que nous avons voulu accessibles aux personnes à mobilité réduite", se désole-t-il.

La secrétaire d'État intervient

L'histoire est remontée jusqu'à la secrétaire d'état aux personnes handicapées, Sophie Cluzel. Son cabinet a contacté le bailleur, qui a expliqué son impuissance. Serge Campagnol affirme avoir acheté une chaise à porteur pour permettre à Sylvain Malard de sortir de chez lui en attendant la réparation de l'ascenseur. Elle devrait avoir lieu dans le courant de la semaine prochaine. Le bailleur pense également à installer une caméra de vidéosurveillance pour dissuader tout acte de malveillance à l'avenir.