Le gâteau, le Pithiviers, est désormais une marque reconnue

L'Authentique Pithiviers est désormais une marque reconnue et validée par l'Inpi, l'Institut National de la Propriété Industrielle. Seuls les artisans respectant la recette " originale" pourront profiter de ce label.

C'est la Confrérie du Pithiviers, qui fait la promotion du gâteau, qui a lancé l'idée début 2017 de créer une marque pour l'Authentique Pithiviers. Un an auparavant, lors de la Foire de la Saint Georges à Pithiviers, elle s'était rendu compte que les boulangers, pâtissiers et restaurateurs du coin n'avaient pas tous la même recette. Pourtant, chacun revendiquait de faire "le vrai Pithiviers". La Confrérie a donc établi un cahier des charges et déposé une demande officielle de marque auprès de l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle. Cette demande vient d'être validée.

La marque " Authentique Pithiviers" sera déclinée en logo sur les gâteaux et les devantures

Jean Phillipe Liger est le Grand Maitre de la Confrérie du Pithiviers

La marque " l'Authentique Pithiviers" devrait apparaître dans les commerces d'ici 15 jours. Une vingtaine d'artisans sont déjà sur les rangs pour l'obtenir. L'Authentique Pithiviers est le gâteau fondant aux amandes mais surtout pas le gâteau feuilleté. Pour France Bleu Orléans, Jean -Phillipe Liger, le Grand Maitre de la Confrérie nous livre la recette officielle.

Ces derniers mois, la Confrérie du Pithiviers a également relancé la culture des amandiers sur le Pithiverais. A ce jour, il y déjà une centaine d'arbres plantés sur différentes communes autour de Pithiviers. Mais, il faudra attendre 2 ans pour la première récolte.