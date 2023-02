Le gâteau Ventoux primé au Salon de l'agriculture

Le premier gâteau Ventoux a été primé au Salon de l'agriculture par des élus et spécialistes du vélo à une semaine du départ du Paris-Nice. Le gâteau Ventoux a été créé à Crillon-le-Brave par Philippe Lesage, Crillonnais, cycliste, employé à l'Hôtel de Crillon et amoureux du Ventoux. Laurent Lesage, maître pâtissier-chocolatier à Carpentras, a relevé le défi de ce gâteau qui associe "culture méditerranéenne et ambiance polaire".

"Jusqu'au virage de Saint-Estève, on traverse les champs de cerisiers, d'oliviers et la vigne, alors que 15 kilomètres plus haut, on roule dans une ambiance polaire où pousse le pavot du Groënland" explique-t-il.

Glaçage blanc pour symboliser le sommet du Ventoux

Laurent Lesage a proposé quatre versions de ce gâteau avec fraise de Carpentras, miel de lavande, huile d'olive, farine de petit épeautre, amandes de Provence avec un glaçage pour le sommet où le blanc prédomine

Le gâteau Ventoux est désormais à la vente en ligne sur www.maisonlesage.com et sur place à Carpentras, au 150 rue de Chapellerie.