Le géant de béton de Saint-Laurent-de-la-Salanque va disparaître

À Saint-Laurent-de-la-Salanque, on le surnomme "le géant de béton". Le château d'eau, situé rue du Docteur-Jean-Payri, sera démoli courant février. Vieux de 92 ans, le bâtiment ne peut pas être rénové. Un nouveau réservoir d'eau le remplace ; les travaux sont presque terminés. L'alimentation en eau potable est d'ailleurs assurée depuis plusieurs semaines par ce nouvel équipement enterré, d'une capacité trois fois supérieure

Un marqueur géographique et historique

Le vénérable château d'eau a été construit en 1929 pour alimenter la commune en eau potable. Avec ses 35m de hauteur, il a longtemps été le bâtiment le plus haut de St Laurent de la Salanque avant de voir peu à peu la commune grandir autour de lui. D'une capacité de 450 m3, il n'était plus adapté aux besoins des habitants.

"Il a été inauguré la 14 juillet 1931. C'est quand même lui qui a amené l'eau courante à St Laurent, ce qui était une véritable révolution à l'époque ! C'était un marqueur de notre territoire et un lieu de rendez vous longtemps prisé de la jeunesse laurentine." rappelle le maire Alain Got. " Depuis notre population est passée de 3.600 habitants à plus de 10.300, et nôtre château d'eau s'est retrouvé au beau milieu des lotissements alors qu'il a été construit les pieds dans les vignes. Malheureusement ce n'était pas possible de le conserver en état, mais nous avons eu l'idée de ce concours pour immortaliser son souvenir ".

Un concours de photos souvenirs

La mairie de Saint-Laurent-de-la-Salanque organise un concours de photos, anciennes ou récentes. L'idée est de garder une trace du "géant de béton". Une sélection de ces photographies seront ensuite prochainement exposées à la bibliothèque de St Laurent.