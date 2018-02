La marque américaine Whirlpool a lancé ce mardi un rappel d'environ 310.000 de ses bouilloires dans le monde, dont plus de 16.700 en France, en raison d'un risque de rupture de leurs poignées.

Attention, vous possédez peut-être l'un des modèles concernés : Whirlpool, géant de l'électroménager, a lancé ce mardi un rappel volontaire de quelque 310.000 de ses bouilloires vendues dans le monde, dont plus de 16.700 en France. La cause ? Un risque de rupture de leurs poignées. Le groupe a indiqué avoir effectué un contrôle interne après des "signalements de clients" : la poignée peut "devenir lâche ou se séparer du corps" de la bouilloire, ce qui entraîne un risque de blessure.

Des bouilloires électriques de marque KitchenAid, fabriquées entre 2013 et 2017

Les produits rappelés concernent certains numéros de série du modèle 5KEK1722 de la bouilloire électrique KitchenAid, fabriqués entre janvier 2013 et juin 2017. La marque demande à tous les consommateurs équipés de l'un de ces modèles de "ne plus utiliser" leur bouilloire et de contacter le service client, ou de consulter le site de réparation de Whirlpool pour savoir s'ils sont concernés. Toutes les bouilloires rappelées seront remplacées gratuitement.

Le groupe précise qu'il a "déjà procédé à des modifications sur le site de fabrication" de ce produit, installé en Chine, pour garantir que le défaut n'apparaisse plus sur les nouvelles bouilloires.