Le général Jean-Louis Georgelin, en charge du chantier de la cathédrale Notre-Dame, est mort à l'âge de 74 ans

Le général Jean-Louis Georgelin est mort ce vendredi soir, a appris France Télévisions auprès de la gendarmerie ce samedi confirmant une information de L'Opinion. Ce haut gradé, né à Aspet en Haute-Garonne, avait été nommé en charge de la restauration titanesque de la cathédrale Notre-Dame de Paris, victime d'un incendie en avril 2019 .

ⓘ Publicité

L’ancien chef d’état-major, 74 ans, est mort après une chute en montagne ce vendredi. C'est le responsable d'un refuge près du Col de Faustin, sur la commune de Bordes-Uchentin (Ariège) qui a alerté les secours, ayant constaté qu'il n'était pas rentré vers 21h. "Le PGHM (peloton de gendarmerie de Haute-Montagne) est intervenu sur les pentes du Mont-Valier (...) et a découvert le cadavre d'un homme qui a été formellement identifié comme étant le général Georgelin", a indiqué à l'AFP un représentant du parquet de Foix, précisant que la piste accidentelle était privilégiée.

Ancien chef de l'état-major

Le président de la République a réagi au décès de Jean-Louis Georgelin sur le réseau social X (ex-Twitter). "Avec le décès du général Jean-Louis Georgelin, la Nation perd l’un de ses grands soldats. La France, un de ses grands serviteurs. Et Notre-Dame, le maître d’œuvre de sa renaissance" a-t-il écrit.

Admis à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr en 1967, Jean-Louis Georgelin est passé par l'état-major de l'armée de terre, un temps capitaine puis des années plus tard commandant du 153e régiment d'infanterie à Mutzig (Bas-Rhin). Chef de l'état-major particulier du Président de la République Jacques Chirac en 2002, il est nommé chef d'état-major des armées françaises en 2006 et obtient le titre de Grand Chancelier de la Légion d'honneur et Chancelier de l'Ordre national du Mérite en 2010.

Brut de décoffrage

Jean-Louis Georgelin n'avait pas sa langue dans sa poche. Il l'avait prouvé fin 2019 lors d'une audition devant la commission des Affaires culturelles de l’Assemblée nationale. Lors d'une question portant sur la reconstruction de la flèche de Notre-Dame détruite lors de l'incendie. Jean-Louis Georgelin ne partageait pas l'avis de l'architecte en chef Philippe Villeneuve et lui avait fait comprendre en disant : "Qu'il ferme sa gueule et nous avançons en sagesse !". Le débat portait alors sur la nouvelle flèche de Notre-Dame. Fallait-il la reconstruire à l'identique ou plus moderne ? Emmanuel Macron d'abord favorable à une œuvre contemporaine, avait finalement changé d'avis.