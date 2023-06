Le général Laniel prend les commandes de la gendarmerie en Bourgogne-Franche-Comté

"Commandant la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, commandant le groupement de gendarmerie de la Côte d’Or". Voilà la double fonction qui figure désormais sur la carte de visite de Sylvain Laniel, 53 ans, investi ce mardi sur l'esplanade de la caserne de gendarmerie Deflandre à Dijon.

ⓘ Publicité

Nouvelle carte de visite, pour un CV déjà bien fourni. Le natif de Chaumont en Haute-Marne, passé entre autres par Saint-Cyr et l'école de guerre, cumule en effet de nombreux mandats au sein de la Gendarmerie, qu'il s'agisse de postes de commandement opérationnel (Wallis et Futuna, Vannes, Montpellier), ou bien à l'administration centrale et comme conseiller dans les cabinets ministériels à Paris et à l'étranger (Afghanistan).

Nommé général au 1er juin 2023, il s'installe donc à Dijon, à l'issue d'une cérémonie très codifiée au cours de laquelle il a lui-même décoré plusieurs officiers - et un chien ! - de la médaille militaire. Dans son discours d'investiture, il a adressé un message de remerciement et d'encouragement à l'ensemble des membres du corps de gendarmerie dans la région, "certain" de leur engagement de tous les instants à ses côtés.