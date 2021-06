Le général Lecointre quitte ses fonctions de chef d'état-major des armées

L'armée française change de chef : le général François Lecointre, chef d'état-major des armées depuis 2017, quittera ses fonctions après le 14 juillet, a annoncé l'Elysée ce dimanche 13 juin. "Le président de la République tient à saluer en lui le grand soldat, le chef militaire et le serviteur de l'État", a indiqué la présidence. Le général Thierry Burkhard, actuel chef d'état-major de l'armée de Terre, le remplacera.

Jusqu'au bout, le général Lecointre a tenu à dissocier la politique de l'armée en précisant qu'il s'agissait de sa décision et non du calendrier présidentiel. "Il n'est pas bon qu'un chef d'état-major des armées puisse être exactement aligné sur un mandat présidentiel", a-t-il indiqué dans l'émission du Grand Jury (RTL/LeFigaro/LCI). "Il faut à tout prix préserver les armées d'un risque de soupçon sur leur absolue neutralité politique". Des propos qui interviennent après la publication de deux tribunes de militaires qui ont mis à mal cette neutralité en appelant à défendre la nation face à un risque de "guerre civile" et pour "la survie du pays".

Quatre ans à la tête de l'armée française

Le général Lecointre, âgé aujourd'hui de 59 ans, avait succédé en juillet 2017 à Pierre de Villiers, qui avait démissionné avec fracas sur fond de coupes budgétaires abruptes et de réformes au pas de charge. Il avait dans ses bagages une solide expérience en ayant été engagé en Irak lors de la première guerre du Golfe (1991), à Djibouti (1991-93), en Somalie (1992) ainsi qu'au Rwanda, en plein génocide, dans le cadre de l'opération Turquoise (1994) puis durant la guerre de Yougoslavie (1995). Il avait également été chef du cabinet militaire du Premier ministre, où il avait servi les socialistes Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, puis Édouard Philippe.

A la tête des armées françaises, il a connu une Loi de programmation militaire (LPM) qui a redonné du souffle à la troupe après des années de restrictions budgétaires très dures. Il part aussi alors que le chef de l'Etat vient d'annoncer, après plus de huit ans d'engagement massif, une réduction de la présence militaire française au Sahel, marquée par la fermeture de bases et une réarticulation de la lutte antijihadiste autour d'une "alliance internationale" associant des Européens.

Son successeur Thierry Burkhard devra aussi orchestrer un bouleversement stratégique majeur. "Ca fait plus de dix ans que l'armée s'est concentrée sur la menace du moment qu'était le terrorisme militarisé", expliquait-il en novembre à l'AFP. "L'armée de Terre doit changer d'échelle et se préparer à des conflits plus durs, de haute intensité". Un virage qui impose notamment un rajeunissement du parc de blindés et de l'artillerie, mais aussi notamment de l'aviation, des défenses sol-air, de la guerre informationnelle et des drones.